 

В совете при президенте назвали “осуществимой” идею о присоединении Донбасса к России

30.01.2021, 16:28, Разное
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Вскоре после этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время власти не планируют рассматривать вопрос о присоединении Донбасса. Песков добавил, что позиция Симоньян не совпадает с официальным Кремлём.

Однако член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что идея включения ДНР и ЛНР в сосав России является “осуществимой”. По его словам, любой народ в праве определять принадлежность себя и своих земель к тому или иному государству.

Безпалько напомнил, что история знает немало примеров того, как население спорных территорий добивалось вхождения в состав той или иной страны посредством референдума или других форм народного волеизъявления. Среди них эксперт выделил многолетние споры о Фолклендских островах между Великобританией и Аргентиной, а также о Гибралтаре, статус которого оспаривается Испанией и всё той же Великобританией.

Богдан Безпалько выразил уверенность, что жители Донбасса готовы к плебисциту, на котором они заявят всему миру о желании стать частью России. Он считает, что Москва не должна оставаться равнодушной к их желанию и надеется, что она полностью интегрирует ДНР и ЛНР в состав государства.



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