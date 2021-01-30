Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста

30.01.2021, 16:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Юморист Семен Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.

Певец опубликовал скриншоты сообщений в своем Instagram. В них люди угрожали напасть на Слепакова и его семью, а детей юмориста облить зеленкой. Другие обещали повесить юмориста на площади, когда «Россия поменяется».

«Вот и ты ссучился. Гори на земле, а не в аду. Говна тебе побольше и жизни покороче. Писака антинародный. Фу, позорище лесное», – сказано в одном из посланий.

«Тупица. Пел про продажных, сам стал продажным», – написал еще один пользователь.

«Я надеюсь, вся твоя семья сдохнет, мразь ушастая», – говорится в другом сообщении.

«Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок. Радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все, как и положено в цивилизованном мире. Надеюсь, в прекрасной РФ будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего», – прокомментировал Слепаков угрозы в свой адрес.

Юморист признался, что не сожалеет о своих стихотворениях. По его словам, отзывы помогли ему лучше понять, что происходит сейчас в стране и ощутить на себе «все преимущества либеральных ценностей». «Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт», – заключил артист.

Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.

В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».

Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.