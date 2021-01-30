Отрицающего холокост профессора госпитализировали с инфарктом

30.01.2021, 16:00, Новости дня

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Профессора РАНХиГС и Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимира Матвеева, заявившего о том, что число жертв Холокоста преувеличено, госпитализировали с инфарктом, он перенес операцию, сообщила представитель СПбГЭУ.

«Мы располагаем информацией об инфаркте и об операции», – сказала РИА «Новости» представитель СПбГЭУ. По ее словам, в связи с его госпитализацией заседание этической комиссии откладывается.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар призвал власти к «самым жестким действиям» в ответ на слова профессора Матвеева, усомнившегося в факте Холокоста.

Напомним, в СМИ и соцсетях опубликовали высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».