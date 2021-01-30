Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

30.01.2021, 16:00, Новости дня

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Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

На второй половине дистанции Большунов упал и откатился на 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу, передает ТАСС. Спортсмен показал время 35 минут 16,3 секунды, передает РИА «Новости».

В пятницу житель России выиграл гонку на 15 километров с раздельными стартом свободным стилем в шведском Фалуне. Он финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды. В свою очередь президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что испытала гордость за Большунова после его победы на этапе Кубка мира в Швеции.

Напомним, 23 января первая команда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. После финиша он врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду.