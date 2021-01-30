 

Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в проблемах с его здоровьем

30.01.2021, 15:48, Разное
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В своем микроблоге Instagram Сергей Лазарев поделился в разделе сторис со своими подписчиками размышлениями на тему здоровья. Певец в шутку обвинил Леру Кудрявцеву в том, что из-за ее слов он сорвал спину во время репетиции на проекте «Танцы со звездами».
Сергей Лазарев записал видео в салоне автомобиля, сообщив, что едет к телеведущей, чтобы «вымолить прощение». Артист напомнил подписчикам, что в ходе прямого эфира шоу Лера Кудрявцева пожелала ему «проблем со здоровьем». Он с иронией отметил, что бывшая возлюбленная – «ведьма», так как после ее слов певец сорвал спину. Поэтому Сергей Лазарев купил букет белых роз и поехал к ней «мириться», чтобы удачно станцевать в воскресенье.

Как пишет издание «Слово и Дело», упреки в адрес Леры Кудрявцевой были лишь дружеской шуткой. Сейчас ведущая «Секрета на миллион» и сама не может похвастаться идеальным здоровьем. Знаменитость неудачно упала, в результате чего сломала крестец. Однако она отказалась лежать в больнице и лечится в домашних условиях. Травмы Сергею Лазареву сейчас также не нужны, так как для того, чтобы показать высокий уровень на проекте «Танцы со звездами», на подготовку каждого нового номера дается всего неделя.



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