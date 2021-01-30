Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в проблемах с его здоровьем
30.01.2021, 15:48,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В своем микроблоге Instagram Сергей Лазарев поделился в разделе сторис со своими подписчиками размышлениями на тему здоровья. Певец в шутку обвинил Леру Кудрявцеву в том, что из-за ее слов он сорвал спину во время репетиции на проекте «Танцы со звездами».
Сергей Лазарев записал видео в салоне автомобиля, сообщив, что едет к телеведущей, чтобы «вымолить прощение». Артист напомнил подписчикам, что в ходе прямого эфира шоу Лера Кудрявцева пожелала ему «проблем со здоровьем». Он с иронией отметил, что бывшая возлюбленная – «ведьма», так как после ее слов певец сорвал спину. Поэтому Сергей Лазарев купил букет белых роз и поехал к ней «мириться», чтобы удачно станцевать в воскресенье.
Как пишет издание «Слово и Дело», упреки в адрес Леры Кудрявцевой были лишь дружеской шуткой. Сейчас ведущая «Секрета на миллион» и сама не может похвастаться идеальным здоровьем. Знаменитость неудачно упала, в результате чего сломала крестец. Однако она отказалась лежать в больнице и лечится в домашних условиях. Травмы Сергею Лазареву сейчас также не нужны, так как для того, чтобы показать высокий уровень на проекте «Танцы со звездами», на подготовку каждого нового номера дается всего неделя.
Смотреть комментарии → Комментариев нет