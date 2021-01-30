 

Сазыкина посоветовала Ланскому подать в суд на Долину за оскорбление

30.01.2021, 15:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После выхода в эфир программы о покойной Юлии Началовой, продюсер Олеся Сазыкина обратилась к первому супругу певицы Дмитрию Ланскому и посоветовала ему подать в суд на Ларису Долину. В ходе интервью артистка оскорбила его и назвала «ничтожеством».
Лариса Долина является крестной матерью Веры Алдониной дочери умершей Юлии Началовой. Певицы были очень близки, поэтому знали друг о друге многие вещи. По словам Ларисы Долиной, музыкант Дмитрий Ланской был неверен ее подруге, когда они были в браке. Кроме этого, он морально издевался над Юлией Началовой. Слова артистки подтвердил и отец покойной знаменитости, заявив, что экс-супруг заставлял его дочь отказываться от еды ради похудения.

Олеся Сазыкина прокомментировала данные высказывания и дала совет Дмитрию Ланскому подать в суд и на Ларису Долину, высказавшуюся о нем в прямом эфире. Кроме этого, как отмечает издание Teleprogramma, она напомнила, что плохие слова о первом муже Юлии Началовой звучали также из уст Ирины Салтыковой и Ксении Собчак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Как его посадишь? Он же дерево!

13.11 / Мнение: Билингвальность, или взаимное торможение языков (с)

11.08 / Мнение: Популярность Маши и Медведя, электронная трудовая и северные надбавки на удалёнке

27.10 / Мнение: Зе End

18.08 / Личное: Перезрелая женщина в фате

31.10 / Мнение: Карабах и последствия для “Набукко”

29.10 / Мнение: Теракты во Франции: Кого покрывает Макрон?

07.09 / Ученый разгадал секрет левитации?

07.10 / “Ненаказанный садизм”: Лукашенко разнесли за разрушение правовой системы Белоруссии

04.09 / Ксения Бородина объяснила отказ от участия в «Ледниковом периоде»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска