Сазыкина посоветовала Ланскому подать в суд на Долину за оскорбление

30.01.2021, 15:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После выхода в эфир программы о покойной Юлии Началовой, продюсер Олеся Сазыкина обратилась к первому супругу певицы Дмитрию Ланскому и посоветовала ему подать в суд на Ларису Долину. В ходе интервью артистка оскорбила его и назвала «ничтожеством».

Лариса Долина является крестной матерью Веры Алдониной дочери умершей Юлии Началовой. Певицы были очень близки, поэтому знали друг о друге многие вещи. По словам Ларисы Долиной, музыкант Дмитрий Ланской был неверен ее подруге, когда они были в браке. Кроме этого, он морально издевался над Юлией Началовой. Слова артистки подтвердил и отец покойной знаменитости, заявив, что экс-супруг заставлял его дочь отказываться от еды ради похудения.

Олеся Сазыкина прокомментировала данные высказывания и дала совет Дмитрию Ланскому подать в суд и на Ларису Долину, высказавшуюся о нем в прямом эфире. Кроме этого, как отмечает издание Teleprogramma, она напомнила, что плохие слова о первом муже Юлии Началовой звучали также из уст Ирины Салтыковой и Ксении Собчак.