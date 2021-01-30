Умер украинский военный, которого на Донбассе ранил снайпер

30.01.2021, 15:10, Новости дня

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Умер украинский военный Роман Дзюбенко, который находился в тяжелом состоянии после обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования “Восток” ВСУ в Facebook.

“К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/OperationalCommandEast2/posts/115863127116042

Блогер Назар Приходько в Facebook сообщил, что Дзюбенко был ранен 28 января (в сводке ООС за этот день раненых нет). Ему было 26 лет, у военного остались жена и полугодовалый сын.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3853217614721616

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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