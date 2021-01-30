Шендерович: – Раньше скандировали: “Путин, уходи”, “Путин – вор”, а теперь: “Он убийца”

30.01.2021, 15:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На протесты против власти в России начали выходить новые и более молодые люди. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ” рассказал российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

– Много хороших лиц, и частично (об этом писали, даже социология была) это новые лица. Очень многие вышли в первый раз. Это то, что называется эффект TikTok. Люди, в общем-то, не политизированные. И в этом смысле разительное отличие от, условно говоря, протестов 10-летней давности. Тоже были очень хорошие лица, но другие. Тогда выходили, так сказать, за либеральными ценностями, и почти не было людей без высшего образования. Этот протест сильно помолодел и добавил энергии, – отметил он.

Публицист подчеркнул, что на нынешних протестах уже никто “не дарит цветочки полицейским”.

– Тогда скандировали: “Путин, уходи”, “Путин – вор”… А вчера скандировали уже: “Он убийца”. Детонирует мерзкое политическое старение Путина: уже ведь совсем ничего, кроме лжи и мордобоя. И, собственно, это даже не полпути к Беларуси, а она самая – “Лукашенко-лайт”, – добавил он.

По мнению Шендеровича, молодежь выходит и будет выходить на митинги против власти “просто потому, что это несовместимо с жизнью”.

– Этот политический тираннозавр держит, когтями цепляет, не пускает их в будущее… А они – просто биологически другая эпоха! Выросло новое поколение – это с одной стороны. А с другой стороны, повторяю, и Путин деградировал за эти 10 лет. Хотя 10 лет назад казалось: куда ж еще? Оказывается, было куда. К имперским галлюцинациям и воровству добавились страх и неадекватность, – отметил писатель.

Напомним, 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.