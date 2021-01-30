В Telegram появился канал с личными данными силовиков, разгонявших оппозиционные митинги в России

30.01.2021, 15:10, Новости дня

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В России после митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в мессенджере Telegram появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Канал обнаружило издание “Коммерсант”, однако его название оно не уточняет.

В канале, аудитория которого составляет 8,5 тыс. человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

В канал также встроен специальный поисковый механизм, в него можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет.

Газета со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что вычислить владельцев таких каналов крайне сложно, особенно в Telegram, который не так охотно взаимодействует с органами, как другие соцсети. И если штрафы за разглашение персональных данных граждан незначительные, то о силовиках власти позаботились отдельно: российские депутаты уже внесли законопроект, защищающий информацию о сотрудниках силовых структур.

“Коммерсант” также отмечает, что Telegram использовался и для публикации персональных данных протестующих: 26 января мессенджер заблокировал канал “ОПППознание”, где выкладывались их имена и фотографии.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.

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