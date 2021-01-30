В Москвы заявили о закрытии в воскресенье «Детского мира» и ресторанов у Лубянки

30.01.2021, 15:06, Новости дня

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В Москве Магазин «Детский мир», ТЦ “Наутилус” и рестораны, прилегающие к Лубянской площади будут закрыты в ближайшее воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы».

«Будут закрыты и «Детский мир», и торговый центр «Наутилус», и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и также на прилегающих улицах», – передает РИА «Новости» сообщение Немерюка.

Как напомнил глава департамента, в связи с незаконными акциями в центре Москвы будут закрыты некоторые магазины и кафе, кроме того, будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и алкогольных напитков.

Ранее в МВД Москвы заявили о закрытии в воскресенье семи центральных станций столичного метро.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.