Суд арестовал ударившего полицейского на незаконной акции в Москве

30.01.2021, 15:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, ударившего ногой в голову упавшего бойца спецподразделения полиции на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова Станислава Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 30 марта 2021 года. Постановлением суда указанное ходатайство удовлетворено в полном объеме", – передает ТАСС сообщение суда.

Уточняется, что Ахметов дважды ударил полицейского ногой в голову после того, как митингующие повалили правоохранителя на землю.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.