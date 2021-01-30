Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике

30.01.2021, 15:06, Новости дня

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.

«Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром», – рассказал Ротенберг Telegram-каналу Mash.

По его словам, в Геленджике достаточно сложный был объект и было много кредиторов. «И мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», – добавил он.

Бизнесмен также рассказал, что хочет с соинвесторами создать в этом месте апарт-отель. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес и он имеет несколько объектов в разных российских регионах.

На вопрос, почему бизнесмен решил рассказать, что является владельцем «дворца», он ответил, что его к этому побудил скандал. При этом Ротенберг подчеркнул, что в строительстве этих объектов «нет ничего незаконного».

В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента РФ Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.