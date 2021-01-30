В РФ создана нейросеть для наблюдения за лесными массивами

30.01.2021, 15:04, Новости дня

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Виды деревьев, которые растут на различных участках обширных лесных массивов, теперь можно распознавать, анализирую снимки со спутников. Выполнить эту работу способна специально созданная нейросеть, которая предоставляет достаточно точные данные.

Разработку представили в Сколково. Авторы идеи отмечают, что разработанный ими алгоритм будет внедрен на платформе «Геоалерт», после чего все заинтересованные лица смогут получить доступ к собранной информации и результатам проведенного при помощи искусственного интеллекта анализа.

По словам экспертов, ранее та же работа проводилась эпизодически и при помощи наземных исследований. Это требовало больших ресурсов и не приносило желаемого результата.