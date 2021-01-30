Политолог оценил риски массовых восстаний из-за локдаунов в странах Европы

30.01.2021, 14:54, Разное

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Локдауны, объявленные в ряде стран Европы из-за пандемии коронавируса, приводят к мысли о начале массовых восстаний. Риски подобных протестов вследствие тотальных ограничений оценил политолог Владислав Белов.

Народ против локдауна

За короткий период времени Covid-19 охватил всю планету, не оставив ни одной страны без выявленных случаев инфицирования. Для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, многие правительства объявили строгий карантин, который затронул все сферы экономики. Лишенные средств к существованию люди уже не в первый раз пытаются добиться в Европе отмены так называемых локдаунов. Политолог, замдиректора Института Европы Российской академии наук и руководитель Центра германских исследований данного подразделения РАН Владислав Белов прокомментировал сложившуюся в европейских странах ситуацию. Как известно, недавние протесты в Нидерландах закончились актами мародерства. Их причиной был при этом не строгий локдаун, а всего лишь введение комендантского часа. Жёсткие противостояние с правоохранительными органами в этой стране не прекращаются до сих пор.

Протесты ради протестов

По мнению Белова, практика голландских митингующих может перейти в остальные государства ЕС. В первую очередь, это касается Германии, Франции, не обойдут массовые волнения и британскую территорию. При этом российский эксперт указывает на отсутствие подобных настроений в общеевропейском масштабе. Большее количество граждан стран континента все же поддерживают инициативы властей или, как минимум, не выражают свое несогласие. На улицы с протестами выходит крайне мало людей, по подсчетам специалиста, не более одного процента. Этого не достаточно, чтобы митинги и прочие акции переросли во всенародные. Несмотря на постоянное возрастание числа недовольных карантином, к активной демонстрации своего протеста готово меньшинство. Ещё меньшее количество людей способны перейти к бесчинствам. При этом следует учитывать, что участники погромов выходили на улицы именно ради такого рода экстремальных действий, а не для защиты своих прав.

Изменения путем выборов

Также отмечает политолог переход недовольства народа в электоральную форму. Так, среди германских избирателей все более востребованы политические силы, отказывающиеся от радикальных ограничений. Возможность повлиять на ситуацию путем выборов, а не массовыми уличными протестами, является позитивным признаком. Обстановка на выборах в Германии покажет новые векторы развития в создавшихся условиях. При получении правящей партией отрицательных результатов произойдет отток избирателей к силам, поддерживающим антикарантинные движения. Сейчас уже заметно, что “Левые”, “Альтернатива для Германии”, а также “Зеленые” потеряли часть поддержки в немецком обществе. Дальнейшие ужесточения могут привести к ещё большему разочарованию электората. В целом же, передает слова Владислава Белова “Политэксперт”, рост протестных настроений из-за ограничительных мер нельзя считать началом некоего массового европейского восстания.

Источник: politexpert.net