Мнение: Осажденная Москва…

30.01.2021, 14:46, Разное

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Не вся, конечно…. А только центр вокруг Лубянке.

Не знаю, к чему готовятся силовики, но в воскресенье с 8:00 и «до особого распоряжения полиции» будут закрыты на вход и выход станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральную», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянку», «Китай-город». Вот карта, опубликованная управлением МВД по Москве.

Так же будет ограничено движение пешеходов по улицам Варварка, Мясницкая и Петровка…

Что происходит? Силовики готовятся к бойне?

Рисунок отсюда