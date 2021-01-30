Проиндексированы пособия некоторым категориям россиян
30.01.2021, 14:12,
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9%, сообщила пресс-служба кабмина.
«С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проиндексированы выплаты, положенные инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, а также пострадавшим на производстве.
Индексация также коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. «В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», – добавляется в сообщении.
Ранее Мишустин сообщил, что правительство выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей на выплату различных пособий.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как работает антикризисное правительство Мишустина.
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