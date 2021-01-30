Космонавт считает, что раны в космосе заживают быстрее, чем на Земле

30.01.2021, 14:12, Новости дня

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Ссадины и раны на орбите заживают быстрее, чем на Земле, однако это требует дополнительного изучения, сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС).

«На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее», – сказал Кудь-Сверчков в ответ на вопрос, влияет ли невесомость на регенерацию ссадин и царапин. Видео размещено на странице космонавта в «ВКонтакте», передает ТАСС.

Он предположил, что заживление в космосе может происходить быстрее из-за постоянно очищаемого и осушаемого воздуха, а также отсутствия большого количества и разнообразия бактерий. По словам российского члена экипажа МКС, этот вопрос требует дополнительного изучения. «В настоящий момент эти исследования проводят специалисты Института медико-биологических проблем», – отметил космонавт.

Он также рассказал, что космонавты на МКС стараются быть аккуратными, чтобы не получить травмы, но неожиданные проблемы со здоровьем у них можно считать маловероятными. Космонавт отметил, что не слышал, чтобы на МКС кто-то болел. При этом состояние членов экипажа постоянно отслеживается медицинскими специалистами на протяжении всей карьеры. «Здесь какие-то неожиданности типа аппендицита, про который все почему-то спрашивают, обострения хронических заболеваний – все эти неожиданности исключены», – подчеркнул он.

По его словам, все космонавты и астронавты проходят базовую медицинскую подготовку на Земле. Они обучены алгоритмам первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации, в том числе с использованием кислородных масок, трубок для интубирования и дефибрилляторов.

На МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся российский космонавт Сергей Рыжиков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Ранее Кудь-Сверчков сообщал, что российские космонавты довольны качеством передачи информации, которое обеспечивает отечественная широкополосная система связи на МКС.

Напомним, в июле в российском сегменте МКС подключили широкополосный интернет, избавившись от необходимости использовать американские каналы связи.