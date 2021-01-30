Посол США оценил значимость дела Навального в отношениях с Россией

30.01.2021, 14:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дело блогера Алексея Навального не входит в сферу российско-американских отношений, однако эта ситуация должна обсуждаться между Москвой и Вашингтоном, сообщил посол США в РФ Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».

«По делу Навального у меня два соображения. Первое: это дело не входит в сферу американо-российских двусторонних отношений. Есть множество других стран, которые выражают озабоченность. Вы видели, например, недавнее заявление министров иностранных дел стран Большой семерки по делу Навального», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.

«Этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться Соединенными Штатами и Россией…но он также должен обсуждаться на многосторонней платформе, например в ОЗХО, поскольку касается использования химического оружия, нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Навальный. А это очень серьезная многосторонняя озабоченность, которая должна быть рассмотрена в ОЗХО», – сказал Салливан.

По его словам, «использование запрещенного химического оружия вызывает серьезную озабоченность Соединенных Штатов». Кроме того, отметил он, Вашингтон хотел бы прояснить вопрос «в области прав человека» с арестом Навального после выздоровления. Как сообщил Салливан, РФ и США имеют много расхождений по ситуации с блогером и вряд ли придут к соглашению. Посол выразил надежду на то, что Навального освободят.

В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК.

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы РФ по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.