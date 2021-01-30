Учёные раскрыли секрет, почему нужно употреблять грейпфрут

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30.01.2021, 14:00, Разное
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Зарубежные учёные в ходе очередного исследования раскрыли секрет, почему нужно употреблять грейпфрут. Оказалось, что он помогает нормально работать ЖКТ, а ещё предотвращает онкологию.
Грейпфрут – популярный цитрус, богатый питательными веществами. Половина этого оранжевого фрукта содержит 64% дневной нормы витамина С и 28% бета-каротина, а ещё кальций, калий и магний, что очень полезно для здоровья. За счёт антиоксидантов, витаминов А и С укрепится иммунитет, а если человек заболел, то есть вероятность того, что простуда пройдёт без осложнений.

Регулярное употребление грейпфрутов уменьшит риск возникновения хронических воспалений, таких как раковые заболевания и сахарный диабет. Яркий цитрус помогает человеку сохранить водный баланс, поскольку на 92% состоит из воды, к тому же улучшит здоровье кишечника и ускорит метаболизм.

Неоднократные исследования показали, что грейпфрут может защитить сердце, снизить давление и вредный холестерин, стабилизировать уровень сахара в крови, а также ускорить естественный процесс заживления. Вдобавок ко всему, сладко-горьковатый цитрус способствует похудению и лечению ожирения печени.

Источник: food.news



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