Аналитик Деев сообщил, что россиян ожидает подорожание продуктов

30.01.2021, 14:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев сообщил, что россиян ждёт подорожание продуктов. Связано это, в первую очередь, с повышением мировых цен.

Представители Министерства сельского хозяйства РФ начали переговоры с товаропроизводителями, которые подняли отпускные цены либо сообщали ранее о подорожании своей продукции. Это всего лишь временные меры, так как у аграриев постоянно растут затраты, а значит, остановить подорожание невозможно. Аналитик Деев подчёркивает, что стоимость зерна поднимется по двум причинам: из-за повышения мировых цен и увеличения расходов структур АПК.

По словам эксперта, повысятся цены на муку, крупы и хлеб, яйцо, мясо и молоко. Также россиянам придется больше платить за бакалею, консервы и кондитерские изделия. Импортируемые продукты, такие как чай, кофе, фрукты и овощи, тоже станут дороже из-за ослабления рубля.

Единственная хорошая новость, которую озвучил Деев, в сезон отечественные фрукты и овощи можно будет купить дешевле. Однако это временное понижение цен, передаёт iReactor.