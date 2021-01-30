Аналитик Деев сообщил, что россиян ожидает подорожание продуктов

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30.01.2021, 14:00, Разное
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Глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев сообщил, что россиян ждёт подорожание продуктов. Связано это, в первую очередь, с повышением мировых цен.
Представители Министерства сельского хозяйства РФ начали переговоры с товаропроизводителями, которые подняли отпускные цены либо сообщали ранее о подорожании своей продукции. Это всего лишь временные меры, так как у аграриев постоянно растут затраты, а значит, остановить подорожание невозможно. Аналитик Деев подчёркивает, что стоимость зерна поднимется по двум причинам: из-за повышения мировых цен и увеличения расходов структур АПК.

По словам эксперта, повысятся цены на муку, крупы и хлеб, яйцо, мясо и молоко. Также россиянам придется больше платить за бакалею, консервы и кондитерские изделия. Импортируемые продукты, такие как чай, кофе, фрукты и овощи, тоже станут дороже из-за ослабления рубля.

Единственная хорошая новость, которую озвучил Деев, в сезон отечественные фрукты и овощи можно будет купить дешевле. Однако это временное понижение цен, передаёт iReactor.



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