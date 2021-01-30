Бразильский политолог: США нервируют уроки России для армии Индии

30.01.2021, 14:00, Разное

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Бразильский политолог Лукас Лейрос прокомментировал направление военных из Индии в Россию на учебу. Эксперт уверен, что уроки РФ для повышения квалификации армии этой азиатской страны нервируют США.

Правительство Индии направило свои армейские кадры на обучение в Россию. Военным предстоит приобрести навыки и необходимый опыт работы с зенитно-ракетными станциями производства РФ. В частности, индийские специалисты будут тренироваться управлять комплексами С-400. По мнению политолога Лукаса Лейроса, таким способом официальный Нью-Дели продемонстрировал в очередной раз свои твердые намерения и далее сотрудничать с Москвой.

Напомним, Индия готова закупить российские ЗРС, что вызвало бурю негодования в Соединённых Штатах. В Вашингтоне уже неоднократно высказали свое недовольство предстоящей сделкой о приобретении для индийской армии С-400. В своей риторике Белый дом дошел даже до угроз применить санкции. Однако это не сломило власти Индии, и в подтверждение своих намерений они направили в Россию персонал для обучения использования новых ракетных систем.

Проблема для Штатов возникла ещё при Дональде Трампе, и новый президент должен будет решать этот вопрос в интересах своей страны. Пойдет ли он на радикальные меры, покажет время. Лейрос уверен, что все происходящее является признаком движения мира к необратимой многополярности без одного или двух лидеров в международной политике.

С учётом существующих обстоятельств власти Индии делают все, чтобы укрепить обороноспособность государства. Для этого они пополняют свои арсеналы и базы военной техники, не обращая внимание на точку зрения Соединённых Штатов. Это выводит из себя чиновников на Капитолийских холмах. Однако, как пишет “Политэксперт”, бразильский эксперт напоминает о праве каждой страны самостоятельно определять для себя поставщиков вооружений.

Источник: politexpert.net