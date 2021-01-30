 

Бразильский политолог: США нервируют уроки России для армии Индии

30.01.2021, 14:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бразильский политолог Лукас Лейрос прокомментировал направление военных из Индии в Россию на учебу. Эксперт уверен, что уроки РФ для повышения квалификации армии этой азиатской страны нервируют США.
Правительство Индии направило свои армейские кадры на обучение в Россию. Военным предстоит приобрести навыки и необходимый опыт работы с зенитно-ракетными станциями производства РФ. В частности, индийские специалисты будут тренироваться управлять комплексами С-400. По мнению политолога Лукаса Лейроса, таким способом официальный Нью-Дели продемонстрировал в очередной раз свои твердые намерения и далее сотрудничать с Москвой.

Напомним, Индия готова закупить российские ЗРС, что вызвало бурю негодования в Соединённых Штатах. В Вашингтоне уже неоднократно высказали свое недовольство предстоящей сделкой о приобретении для индийской армии С-400. В своей риторике Белый дом дошел даже до угроз применить санкции. Однако это не сломило власти Индии, и в подтверждение своих намерений они направили в Россию персонал для обучения использования новых ракетных систем.

Проблема для Штатов возникла ещё при Дональде Трампе, и новый президент должен будет решать этот вопрос в интересах своей страны. Пойдет ли он на радикальные меры, покажет время. Лейрос уверен, что все происходящее является признаком движения мира к необратимой многополярности без одного или двух лидеров в международной политике.

С учётом существующих обстоятельств власти Индии делают все, чтобы укрепить обороноспособность государства. Для этого они пополняют свои арсеналы и базы военной техники, не обращая внимание на точку зрения Соединённых Штатов. Это выводит из себя чиновников на Капитолийских холмах. Однако, как пишет “Политэксперт”, бразильский эксперт напоминает о праве каждой страны самостоятельно определять для себя поставщиков вооружений.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Белла Хадид закрутила роман с внуком Джека Николсона

26.11 / Победившую на выборах уборщицу хотят выдвинуть в Госдуму

04.11 / Мнение: Байден

11.11 / Андрей Разин признался, что обязан Алле Пугачевой своей карьерой

10.11 / Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог

25.01 / Прикованная к постели Кудрявцева рассказала о переломе крестца

28.01 / Найдено новое средство в борьбе с облысением

29.10 / Мнение: Авиаудар по Степанакерту и обстрел Барды из РСЗО. 28.10.2020

27.11 / Кортни Кокс повторила знаменитый танец Моники с индейкой на голове из “Друзей”

16.12 / Врач Фурман рассказал об эффективных способах борьбы с сахарным диабетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска