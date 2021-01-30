Задержанные на митингах 31 января поедут достраивать объект под Геленджиком

30.01.2021, 13:51, Разное

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В ГУМВД по г. Москве объявили, что все участники несанкционированных акций 31 января получать от 3 до 6 месяцев исправительных работ. Наказание правонарушители будут отбывать на мысе Идокопас рядом с Геленджиком, где будут участвовать в строительстве объекта, называемом “дворцом Путина”.

Задержанные примут непосредственное участие в очистке дворца от плесени, чистовой отделке помещений указанных как “Комната грязи”, “Кальянная”, “Казино”, “Спальня”. Лица, имеющие отличную физическую подготовку, будут задействованы в установке ворот на место, указанное в генплане объекта.

Наиболее злостные нарушители будут задействованы в строительстве двух новых подземных уровней, включая сухой док для личного батискафа Путина и туннель для прямого выхода в акваторию.

Мера позволит втрое сократить срок сдачи объекта и уже к 2024 года ввести его в эксплуатацию. Также удастся на 50% сократить размер бюджетных средств, выделенных на строительство объекта, и направить их на продвижение инициатив федеральной власти в социальных сетях.

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