Трындец под Самарой – Личное мнение
30.01.2021, 13:48,
Разное
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Вчера вечером произошла большая трагедия: где-то на трассе в Самарской области грузовик с казахстанскими номерами занесло на встречку. В результате — 12 трупов. Ещё столько же человек в больнице, трое из которых на операционном столе.
Лихой казах на огромной перегруженной фуре просто въехал в легковушку и в автобус с людьми.
Фото: Соцсети
12 трупов. 12 — как при теракте. Сколько из оставшихся выживет — большой вопрос.
Я часто езжу на автомобиле. Люблю. Возможно, учитывая опыт, я уже очень профессиональный водитель, чего не скажешь о тех, кто гоняют на фурах.
На трассах часто можно встретить реальных отморозков. Идёт вереница фур, одна из них пердит и задыхается. Следующей за ней скорость не нравится, водитель начинает обгон, совершенно игнорируя те легковые автомобили, которые идут по второй полосе.
Такое везде. Кто ездит по трассе — знает. Даже на платняке между Москвой и Питером. Лезут обгонять друг друга. Создают аварийные ситуации. И имя им — легион, потому что продохнуть за городом от большегрузов нет никакой возможности.
Номера — казахские. Украинские. Прибалтийские. Скажите на милость, а нам оно всё это зачем? Налоги с них хоть имеем? Нет.
Казахский водитель вёз 20 тонн бананов. Почему груз был отправлен не по железной дороге, а на фуре-убийце?
Я вижу решение этой большой проблемы в запрете фур с иностранными номерами. Во-вторых, следует запретить перевозить на авто то, что можно перевести на поезде. В-третьих, ввести огромный налог на транспортные услуги.
Также необходимо запретить использование грузового транспорта возрастом свыше 5 лет. Всё, что старше — говно на колёсах, а если у них есть техосмотр, то он в 9 случаях из 10 явно куплен.
Следует отбить желание появляться на трассах фурам.
Достали.
Они мешают водителям. Они портят воздух. Они разрушают дороги, с которыми у нас и так беда. Вот, что такое грузовой транспорт в наших условиях.
Конечно, законодатели у нас не знают этого, потому что ездят только по Рублёво-Успенскому и Новориге.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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