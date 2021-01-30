Трындец под Самарой – Личное мнение

30.01.2021, 13:48, Разное

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Вчера вечером произошла большая трагедия: где-то на трассе в Самарской области грузовик с казахстанскими номерами занесло на встречку. В результате — 12 трупов. Ещё столько же человек в больнице, трое из которых на операционном столе.

Лихой казах на огромной перегруженной фуре просто въехал в легковушку и в автобус с людьми.



Фото: Соцсети

12 трупов. 12 — как при теракте. Сколько из оставшихся выживет — большой вопрос.

Я часто езжу на автомобиле. Люблю. Возможно, учитывая опыт, я уже очень профессиональный водитель, чего не скажешь о тех, кто гоняют на фурах.

На трассах часто можно встретить реальных отморозков. Идёт вереница фур, одна из них пердит и задыхается. Следующей за ней скорость не нравится, водитель начинает обгон, совершенно игнорируя те легковые автомобили, которые идут по второй полосе.

Такое везде. Кто ездит по трассе — знает. Даже на платняке между Москвой и Питером. Лезут обгонять друг друга. Создают аварийные ситуации. И имя им — легион, потому что продохнуть за городом от большегрузов нет никакой возможности.

Номера — казахские. Украинские. Прибалтийские. Скажите на милость, а нам оно всё это зачем? Налоги с них хоть имеем? Нет.

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Я вижу решение этой большой проблемы в запрете фур с иностранными номерами. Во-вторых, следует запретить перевозить на авто то, что можно перевести на поезде. В-третьих, ввести огромный налог на транспортные услуги.

Также необходимо запретить использование грузового транспорта возрастом свыше 5 лет. Всё, что старше — говно на колёсах, а если у них есть техосмотр, то он в 9 случаях из 10 явно куплен.

Следует отбить желание появляться на трассах фурам.

Достали.

Они мешают водителям. Они портят воздух. Они разрушают дороги, с которыми у нас и так беда. Вот, что такое грузовой транспорт в наших условиях.

Конечно, законодатели у нас не знают этого, потому что ездят только по Рублёво-Успенскому и Новориге.

Согласны?

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