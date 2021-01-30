 

Ляшко рассказал, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться ориентировочно 15 февраля

30.01.2021, 13:22, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется примерно в середине февраля. Об этом сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “BBC News Україна”, которое вышло 30 января.

“Конкретно не знаем, но можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Может, и позже будет. Многие процессы на этапе согласования”, – сказал Ляшко.

Он уверен, что кампания по вакцинации начнется в феврале.

“Все зависит от многих факторов. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса. Если будет перенос, то это будут какие-то форс-мажорные вещи – не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вещей”, – заявил главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным агентства Bloomberg, на утро 30 января в мире сделали уже более 90 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 62 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил 29 января, что на следующей неделе Минздрав расскажет о других контрактах на закупку вакцины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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