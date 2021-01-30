 

На официальном сайте Samsung появилась россыпь будущих новинок

30.01.2021, 13:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания Samsung готовится выпустить целую россыпь новых смартфонов. Будущие новинки уже появилась на официальном сайте южнокорейского IT-гиганта.
Блогеры, освещающие тематику мобильных технологий, выявили на ресурсе компании Samsung целую серию новых смартфонов. Информация о грядущих новинках размещена в разделах поддержки корпоративного сайта в различных регионах. Так, в них есть информация относительно очередных моделей линейки Galaxy бюджетного сегмента. Среди представленных эксперты нашли модификации Galaxy 12 и 62 с индексом F, A52 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и A72 с 4G, а также M02.

Стоит отметить, что ранее Galaxy A72 уже называли потенциальным бестселлером Samsung. В нем установлен однокристальный процессор Snapdragon 720G, который дополняет чип оперативной памяти на 4 или 6 гигабайт в зависимости от конфигурации. 6,7-дюймовый AMOLED-экран выполнен по технологии Full HD+. Основная камера в устройстве получила четыре объектива: пару 5-мегапиксельных и датчики на 12 и 64 миллионов пикселей. Флэш-накопитель основной памяти здесь соответствует 128 гигабайтам.

Как модель с наибольшими перспективами, A72 получит ценник в 450 долларов США. Стоимость остальных девайсов ожидается меньшей, что поможет им конкурировать с товарами других производителей. По сведениям инсайдеров, новинки от Samsung появятся на полках магазинов уже с февраля. Дебютировав на индийском рынке, доступные смартфоны поступят в международные релизы.

Источник: www.sammobile.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / В Южной Корее нашли гробницу принцессы царства Силла с золотыми жуками

30.06 / Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

20.08 / Координационный совет призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры

20.08 / Мнение: О пяти ударах по России Путина

05.09 / Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 лет

10.09 / Урок солидарности

17.11 / Twitter пытается задавить Трампа цензурой

28.10 / РКН требует от западных IT-компаний прекратить цензуру российских СМИ

27.01 / Названы болезни, которые обостряются из-за погодных аномалий

13.08 / Специалисты выяснили параметры идеальной квартиры для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска