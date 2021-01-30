На официальном сайте Samsung появилась россыпь будущих новинок

30.01.2021, 13:06, Разное

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Компания Samsung готовится выпустить целую россыпь новых смартфонов. Будущие новинки уже появилась на официальном сайте южнокорейского IT-гиганта.

Блогеры, освещающие тематику мобильных технологий, выявили на ресурсе компании Samsung целую серию новых смартфонов. Информация о грядущих новинках размещена в разделах поддержки корпоративного сайта в различных регионах. Так, в них есть информация относительно очередных моделей линейки Galaxy бюджетного сегмента. Среди представленных эксперты нашли модификации Galaxy 12 и 62 с индексом F, A52 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и A72 с 4G, а также M02.

Стоит отметить, что ранее Galaxy A72 уже называли потенциальным бестселлером Samsung. В нем установлен однокристальный процессор Snapdragon 720G, который дополняет чип оперативной памяти на 4 или 6 гигабайт в зависимости от конфигурации. 6,7-дюймовый AMOLED-экран выполнен по технологии Full HD+. Основная камера в устройстве получила четыре объектива: пару 5-мегапиксельных и датчики на 12 и 64 миллионов пикселей. Флэш-накопитель основной памяти здесь соответствует 128 гигабайтам.

Как модель с наибольшими перспективами, A72 получит ценник в 450 долларов США. Стоимость остальных девайсов ожидается меньшей, что поможет им конкурировать с товарами других производителей. По сведениям инсайдеров, новинки от Samsung появятся на полках магазинов уже с февраля. Дебютировав на индийском рынке, доступные смартфоны поступят в международные релизы.

Источник: www.sammobile.com