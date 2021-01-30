Доктор Комаровский назвал действия при коронавирусе у члена семьи

30.01.2021, 13:06, Разное

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Доктор Евгений Комаровский пояснил о действиях, которые нужно совершать родственникам, если коронавирус обнаружится у одного из членов семьи. Эту информацию он обнародовал в социальной сети Instagram.

Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от того, на сколько сильно патоген проник в организм. Родственники зараженного, проживающие с ним в одном помещении, получат ударную дозу, если будет отсутствовать нормальный воздухообмен. В связи с этим важно проветривать жилье, чтобы не допустить высокой концентрации COVID-19.

Чтобы избежать развития тяжелой формы заболевания, важно создать нормальный воздухообмен: включить вентиляцию, открыть окно. Предотвратить заражение, если много людей живет в одной квартире, тяжело, но можно уменьшить высокую дозу вируса.

Комаровский также заявил, что угрозой для жизни является потеря обоняния у тех, кто уже перенес COVID-19. В таком случае есть угроза отравления газом или же дымом.

Источник: www.instagram.com