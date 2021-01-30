Дебютировавшая европейская версия Realme 7i Narzo 20 сильно отличается от азиатской

30.01.2021, 13:06, Разное

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Новая модель от компании Realme 7i вышла под суббрендом Narzo 20. Как оказалось, монстр автономности, подготовленный для европейских потребителей, сильно отличается от азиатской версии смартфона.

Китайская компания Realme решила, как и ряд других производителей, запустить новый суббренд. Смартфонами, предназначенными для европейских стран, далее будет заниматься отдельная марка Narzo. Первым аппаратом линейки станет Narzo 20, под которым “скрывается“ ранее выпущенная в Азии модель Realme 7i. При этом руководство компании совершило достаточно спорный шаг, изменив некоторые параметры девайса. Как отмечают эксперты сферы мобильных технологий, в модифицированном смартфоне уменьшили объем оперативной памяти, характеристики камеры и экрана.

Время работы Realme 7i в версии Narzo 20 увеличилось за счёт более емкого аккумулятора. Если в странах Азии продавался аппарат с 5-тысячной батареей, то обновленный вариант содержит на 1 тысячу больше – 6000 мА·ч. Кроме того, стоит сказать и о наличии другой однокристальной мобильной платформы. Вместо Snapdragon 662 от Qualcomm в модели установлен процессор MediaTek. Нет в устройстве и экрана с 90-герцной частотой смены изображения. Разрешение 6,5-дюймового HD+ дисплея новинки составляет 1600 на 720 точек.

Основная камера здесь тройная с 48-, 8- и 2-мегапиксельными датчиками с опциями ультраширокой и макросъёмки. Разрешение одинарного фронтального объектива соответствует 8 миллионам пикселей. Вместительность флэш-накопителя в гаджете – всего 64 гигабайта, а в качестве операционной системы используется десятое поколение Android с фирменным интерфейсом Realme UI. Стоимость же “европейца” уменьшилась всего на 20 долларов, приобрести Realme 7i данной конфигурации можно за 192 – 194 доллара США. Среди рынков сбыта компания указывает страны Бенилюкса, Германию и Португалию.

Источник: www.mysmartprice.com