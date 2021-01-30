Мнение: Американцы мечтают о революции

30.01.2021, 12:30, Разное

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Джинн не хочет лезть обратно в бутылку. Придя к власти под лозунгом «ешь богатых», Джо Байден даже и не подумал тушить опасные для государства настроения. Оно и понятно — рушить цивилизацию всегда легче, чем строить. Подбить толпу рабочих на мародёрство всегда легче, чем подбить толпу мародёров на честный труд.

Про домик на фото пишут пользователи нейтрального по американским меркам 9gag. В 1999 году этот дом стоил 105 тысяч долларов, сейчас — уже 490 тысяч. Годовая зарплата учителя в 1999 году составляла 65 тысяч долларов, сейчас — 69 тысяч. Проще говоря, 20 лет назад учителю надо было работать на такой дом полтора года. В наши дни — уже 7 лет.

https://9gag.com/gag/awM7g7y

В комментариях подтверждают:

Дом моих родителей в 1983 году, когда они его купили: 25 000 фунтов. Теперь: примерно 600 000 фунтов. Я не знаю, как изменилась заработная плата за этот период, но она точно не выросли в 24 раза. И родители спрашивают меня, почему я до сих пор снимаю однушку…

Если бы этот дом был расположен где-нибудь рядом с Торонто, он стоил бы, вероятно, примерно 1,2 миллиона долларов. Средняя зарплата учителя в Торонто: $78 тыс./год.

Действительно, цены дикие. Для сравнения, переводя на американские деньги, пригодный для жилья зимний дом под Петербургом можно купить за 10 тысяч долларов. За 20 тысяч долларов это будет уже более-менее приличный дом с участком. За 500 тысяч долларов продаются роскошные коттеджи площадью в несколько сотен квадратных метров.

Причину, по которой недвижимость на Западе так выросла в цене, мы с вами уже обсуждали. Центробанки напечатали гору денег, чтобы «спасти экономику». В реальности спасения экономики не получилось: деньги распределились между приближёнными к кормушкам, после чего те начали скупать всё, до чего только могли дотянуться. Значительная часть напечатанных денег пошла в недвижимость, вздув цены на дома и квартиры в несколько раз.

Теоретически ситуация по-прежнему не является катастрофической для простого американца. Вы наверняка помните историю Шона Купера, которому удалось всего за три года выплатить ипотеку на дом за 20 млн рублей. Рецепт успеха был до смешного прост — мистер Купер много работал и мало тратил. Даже сейчас, в 2021 году, жители Запада могут ещё успеть обзавестись жильём, повторив его путь:

https://olegmakarenko.ru/1597927.html

Проблема в том, что лозунг «отнять и поделить» настолько популярен в современной Америке, что предложение пойти поработать простые американцы начинают уже воспринимать как оскорбление. Американский народ постепенно усваивает психологию бездельника, который льёт пьяные слёзы перед сном, мечтая, как подожжёт дом своего «несправедливо» разбогатевшего соседа.

Вот тот же 9gag, известное видео с протестов «Захвати Уолл-стрит». 2011 год, толпы мирных протестующих требуют призвать к ответу финансовых воротил. Финансовые воротилы вышли на балконы с шампанским, чтобы поддразнить беснующийся люмпен-пролетариат:

https://www.youtube.com/watch?v=2PiXDTK_CBY

И вот, как реагируют в 2021 году на это видео пользователи соцсетей:

Я бы предпочёл наблюдать, как завсегдатаи Уолл-стрита выпрыгивают из окон.

—

Один коктейль Молотова решил бы множество проблем. Где тяжёлые бунтовщики, когда они нам нужны?

—

Где BLM, когда нам реально надо что-нибудь сжечь?

—

Я просто оставлю это здесь. *чертёж гильотины*

—

У них могут быть свои высокие балконы, но они ходят по тем же тротуарам, что и мы.

—

Вы делаете это неправильно. Вы видите, что эти люди там все вместе чувствуют себя непобедимыми. Ты ждешь, пока их испорченные задницы допьют шампанское, наслаждаясь насмешками над всеми жизнями, которые они сломали. В какой-то момент им придётся вернуться домой. Один за другим. ТОГДА действуй. Как приличная толпа, вы перекрываете дорогу, вытаскиваете их из машин, срываете с них одежду… [вырезано цензурой]

Окончание последнего комментария я обрезал, так как градус ненависти в нём уже зашкаливал. Если вкратце, автор заплюсованного комментария в подробностях рассказывал, как именно толпе следует проявлять звериную жестокость во время расправы над финансистами.

Всё это очень меня огорчает.

С одной стороны, власти США действительно сломали американскую экономику в 2008 году. Политика низких отрицательных ставок, ПОПС, ведёт финансовую систему к неизбежному краху, причём в некоторых областях страдание уже началось.

С другой стороны, простые американцы никогда не видели социалистической революции вблизи. Они не сравнивают себя ни с Зимбабве, ни с ЮАР. У США нет исторического иммунитета: десятки миллионов американцев готовы поддерживать погромщиков и террористов, ошибочно полагая, будто падать Америке уже некуда, будто хуже, чем сейчас, быть уже не может.