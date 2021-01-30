Ермак рассказал, почему Татарова не увольняют из Офиса президента

30.01.2021, 12:28, Новости дня

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью НВ, фрагмент которого был опубликован 28 января, заявил, что расследование в отношении его заместителя Олега Татарова касается “событий прошлого”.

“Прозвучавшие обвинения имеют четырехлетнюю давность и не имеют никакой связи с той деятельностью господина Татарова, которую он осуществлял в ОП”, – сказал Ермак.

Он заявил, что назначение Татарова в ОПУ “точно не было рекомендацией [бывшего замглавы Администрации Президента] Андрея Портнова”.

“У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически дает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование, и профессиональный уровень этого человека нас устроил. Это стало основанием для принятия решения”, – сказал глава Офиса президента.

Ермак заявил, что ранее ни при одном президенте Украины был бы “немыслимым” резонанс, который получило дело Татарова, и факт, что фигурантом уголовного производства может быть даже сотрудник Офиса президента. По его мнению, это говорит “о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции”.

“На сегодняшний день нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, – есть какая‑то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена и это дело оказалось в суде. С другой стороны, согласитесь: мы живем в таком информационном поле, где обвинить и сделать нелицеприятный имидж можно любому человеку”, – сказал он.

Ермак также отверг обвинения в том, что Офис президента мог коммуницировать по вопросу дела Татарова с генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров в уголовном производстве.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро. Об этом 13 января сообщила пресс-служба НАБУ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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