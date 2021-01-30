 

Понесшие убытки из-за незаконных акций в Москве юрлица признали потерпевшими

30.01.2021, 12:24, Новости дня
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Юридические лица, понесшие ущерб в связи с несанкционированными акциями в Москве 23 января, были признаны потерпевшими, сообщило столичное управление МВД.

«Ряд граждан, участвуя в несогласованном массовом мероприятии, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций. По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»)…Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям Москвы», – говорится на сайте ведомства.

Напомним, после несанкционированных акций в РФ следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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