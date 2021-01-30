 

SCMP – Пентагон назвал «досадными» предупреждения Китая о войне из-за тайваньской независимости

30.01.2021, 12:18, Новости дня
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В ответ на заявления Пекина, что любые попытки добиться независимости Тайваня приведут к войне, Пентагон назвал такую позицию «досадной», пишет South China Morning Post. По словам США, хотя они и ищут пути взаимодействия с КНР, они намерены и далее соблюдать свои обязательства перед Тайбэем.


Reuters

В четверг 28 января представитель Минобороны Китая заявил, что любые попытки добиться независимости Тайваня «означают войну» и Пекин «предпримет все необходимые меры, чтобы решительно пресечь любые сепаратистские поползновения». Эти слова в первую очередь были обращены к США. Как пишет South China Morning Post, в ответ на такие заявления Пентагон назвал позицию китайской стороны «досадной» и заверил, что Вашингтон собирается поддерживать оборонный потенциал острова. 

 

«Мы находим подобные комментарии досадными и, определённо, непропорциональными нашим намерениям исполнять наши обязательства в рамках «Закона об отношениях с Тайванем» и при этом продолжать, как вчера отметил госсекретарь Энтони Блинкен, искать направления, в которых мы можем сотрудничать с Китаем. Тем не менее у нас есть обязательства, которые мы намерены исполнять», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби. 

 

По его словам, американское оборонное ведомство «не видит ни единой причины, по которой трения из-за Тайваня могут перерасти в какую-либо конфронтацию». В то же время Кирби подчеркнул, что армия США готова «в любых аспектах исполнить свои обязательства в сфере безопасности в регионе». 

 

Как напоминает South China Morning Post, «Закон об отношениях с Тайванем» был принят в США в 1979 году, когда Вашингтон разорвал официальные дипломатические отношения с КНР. В нём зафиксирована готовность Америки защитить Тайвань при необходимости, однако сама природа обязательств США не уточнена. Неопределённость провоцирует напряжённость в отношениях с Пекином, который считает остров своей провинцией. В особенности возмущение в Китае вызывают поставки американского оружия Тайбэю и непосредственные контакты между тайваньским правительством и властями США. 

 

Недавний обмен критическими заявлениями свидетельствует о том, что трения из-за Тайваня в двусторонних отношениях между Пекином и Вашингтоном, обострившиеся при администрации экс-президента Дональда Трампа, всё ещё существуют. 

 

Напряжённость вышла на новый уровень, когда 7 января, менее чем за две недели до инаугурации нового американского лидера Джо Байдена, Госдепартамент анонсировал визит Келли Крафт, занимавшей на тот момент пост поспреда США в ООН, на Тайвань. И хотя визит этот не состоялся, поскольку, как заявил Госдеп, ему пришлось отложить дипломатические поездки, чтобы упростить процесс передачи власти в Вашингтоне, Крафт провела беседу с главой Тайваня Цай Инвэнь по видеосвязи. 

 

Линда Томас-Гринфилд, которую Байден выдвинул на замену Крафт на посту постпреда, во время слушания по утверждению своей кандидатуры в сенате заверила, что собирается препятствовать «авторитаристской программе» Пекина в ООН.



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