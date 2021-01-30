 

ЛIГА.net – в Чёрное море вошёл американский эсминец в ответ на «оккупацию Россией Крыма»

30.01.2021, 12:18, Новости дня
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Американский эсминец USS Porter вошёл в Чёрное море и присоединился к двум другим кораблям ВМФ США. Как передаёт «ЛIГА.net», в пресс-службе НАТО сообщили, что это было сделано для «усиления присутствия НАТО в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма».


Reuters

Эсминец ВМС США USS Porter вошёл в Чёрное море. Как пишет «ЛIГА.net», в пресс-службе альянса сообщили, что это было сделано для «усиления присутствия НАТО в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма»*. 

Porter — третий корабль ВМС США, вошедший в Чёрное море за последние дни. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и топливному кораблю USNS Laramie.

«Чёрное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника: Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина — близкими партнёрами. В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжающееся наращивание военной мощи в Чёрном море Североатлантический альянс увеличил своё оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твёрдо привержен обеспечению безопасности Чёрного моря», — сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Кроме того, военно-воздушные силы Испании направили в Румынию шесть истребителей для воздушного патрулирования, сообщили в НАТО. Испанские самолёты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии. Самолёты будут выполнять задачи вместе с румынскими ВВС.

«НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией», — сказано в сообщении альянса.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 



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