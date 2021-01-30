 

Independent – Евросоюз всё меньше хочет делиться вакциной с британцами

30.01.2021, 12:18, Новости дня
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Брюссель встревожен тем, что отстаёт в гонке по вакцинации населения. Поэтому всё настойчивее грозится заблокировать экспорт антикоронавирусных вакцин в Великобританию и изучает «все правовые средства», чтобы оставить их у себя, пишет The Independent. В просочившемся в прессу письме упоминается, что руководство ЕС рассматривает различные «неотложные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин населению», говорится в статье.


Reuters

Недавно просочившееся в СМИ письмо президента Совета Европы Шарля Мишеля свидетельствует, что Брюссель в настоящий момент изучает «неотложные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин населению», пишет The Independent. Евросоюз также заявляет, что готов использовать «все правовые средства», чтобы оставить запасы вакцины у себя. И подчёркивает, что в случае необходимости готов заблокировать экспорт вакцин Pfizer в Великобританию, говорится в статье.

Подобная перспектива, чреватая судебными исками, возникла на горизонте даже несмотря на то, что Великобритания уже сделала «жест мира» и предложила поделиться с Евросоюзом своими запасами вакцины, как только сама привьёт наиболее уязвимые категории граждан, подчёркивает автор. 

Эта «вакцинная война» разразилась из-за того, что компания AstraZeneca гарантировала поставки в Великобританию, но при этом задержала поставки в ЕС, сославшись на производственные проблемы и на то обстоятельство, что контракт с Брюсселем был подписан позднее, напоминает The Independent.

В ответ Мишель заявил, что на рассмотрении Брюсселя находятся «чрезвычайные меры», включая приостановку экспорта. Это может коснуться и вакцины Pfizer. Великобритания ранее уже заказала 40 миллионов доз этого препарата, напоминает автор.

«Это дало бы ЕС и всем государствам-членам юридические средства принять соответствующие срочные меры для обеспечения эффективного производства и поставок вакцины населению», — говорится, в частности, в письме президента Совета Европы. Он также сообщает, что предложил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен изучить этот вариант «в самое ближайшее время». 

Выступая от имени 27 стран — членов Евросоюза, Мишель заявил, что попытки урегулировать этот вопрос с AstraZeneca путём диалога и переговоров продолжатся. «Однако если найти удовлетворительное решение не удастся, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все имеющиеся в соответствии с договорами правовые средства и меры принуждения», — добавил он. 

Параллельно с этим конфликтом, в ходе которого Брюссель также потребовал предоставить ему определённую часть вакцины, производимой в Великобритании, в Европе разгорелся ещё один спор в связи с решением властей Германии. Берлин рекомендовал гражданам старше 65 лет пока воздержаться от прививок вакциной AstraZeneca, пишет The Independent. 

В то же время британский премьер-министр Борис Джонсон решительно отмёл какие-либо опасения на этот счёт. «Нет, я полагаю, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, наш собственный надзорный орган, предельно ясно дало понять, что считает вакцину Oxford-AstraZeneca весьма эффективной. Представленные ими доказательства говорят о том, что она годится для всех возрастных групп и во всех обеспечивает хороший иммунный ответ», — заявил Джонсон. 

Брюссель обеспокоен тем, что «отстаёт в гонке за вакцинацию», поясняется в статье. На данный момент привику сделали уже около 13% британцев — и всего 2% от населения ЕС. По прогнозам экспертов, Великобритания сможет добиться коллективного иммунитета уже к 14 июля, вакцинировав 75% населения, в то время как Евросоюз сможет достичь аналогичных показателей не раньше октября.

На этой неделе Брюссель потребовал, чтобы компания AstraZeneca разъяснила, как именно она собирается поставлять заказанные дозы вакцины с заводов по обе стороны Ла-Манша. Однако добиться прорыва в антикризисных переговорах пока не удалось, отмечается в статье: «Одобрение регулирующих органов задержалось из-за более тщательных проверок». 

Между тем правительство Шотландии может начать публиковать подробную информацию о поставках вакцины от коронавируса в страну уже на следующей неделе. Когда цифры были обнародованы в прошлый раз, британское правительство выразило протест, пишет The Independent. В итоге шотландским министрам пришлось отредактировать опубликованные в интернете документы, поскольку Лондон объявил, что сведения о количестве ожидаемых доз и датах поставок «нарушают коммерческую тайну». 

А когда на первого министра Шотландии Николу Стёрджен посыпалась критика из-за проволочек с вакцинацией в Шотландии, она пригрозила вновь начать публиковать фактические данные о поставках, чтобы «у всех была ясность в этом отношении». Она также напомнила, что это Лондон потребовал убрать статистику из общего доступа, и подчеркнула, что британские политики «были бы рады сами слить эти цифры журналистам», говорится в статье.

Между тем по целому ряду городов в Нидерландах уже прокатилась «жесточайшая волна насилия за последние десятилетия» во время продолжавшихся несколько дней беспорядков, спровоцированных ужесточением карантинных мер, отмечает The Independent. И есть серьёзные опасения, что протесты против эпидемиологических мер будут только нарастать, если надежды европейцев на вакцину не оправдаются, предупреждает автор.

 

 



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