Telegraph – мыслят стереотипами 1950-х — правительство Британии осудили за «сексистское» представление о женщинах

30.01.2021, 12:18, Новости дня

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Правительство Бориса Джонсона обвинили в сексизме в стиле 1950-х годов. Поводом для критики стал официальный плакат по борьбе с коронавирусом, на котором женщины выполняли всю работу по домашнему хозяйству, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

Британское правительство обвинили в сексизме «прямиком из 1950-х годов». Причиной стал плакат по борьбе с коронавирусом, призывающий граждан Соединённого Королевства оставаться дома и сопровождавшийся иллюстрациями, на которых женщины делали всю домашнюю работу, передаёт The Daily Telegraph.

Вызвавшее споры официальное правительственное объявление содержало четыре картинки. На трёх из них женщины выполняют различные дела по хозяйству: убирают, гладят бельё и учат детей. Мужчина присутствует только на одном из изображений, где семья отдыхает на диване.

Один пользователь Twitter написал, что плакат стал «ещё одним доказательством того, что пандемия свела женщин до стереотипов 1950-х годов». Эксперт по статистике Прагья Агарвал предположила, что эта реклама «укрепляет мнение о том, что домашнее обучение, уборка и уход за детьми — это женская работа».

«Женщины! Сидите дома, занимайтесь глажкой, присматривайте за детьми, убирайтесь и переведите часы на 60 лет назад. Подумать только, это действительно было одобрено правительством», — возмутилась в Twitter член теневого кабинета министров Розена Аллин-Хан.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам женщин и равенства Кэролайн Нокс обвинила правительство в «системном легкомыслии». По мнению законодательницы, одобривший рекламу министр «смотрел, но не видел».

«Я не думаю, что кто-то делает это намеренно. Просто в нашем правительстве не останавливаются, чтобы задуматься о женщинах и о том, как они общаются», — считает Нокс.

Пресс-секретарь правительства сообщил, что скандальное изображение было удалено с

официальной страницы Даунинг-стрит в Facebook. При этом он подчеркнул, что плакат не отражает взгляды кабинета министров на женщин.

Ранее правительству пришлось отозвать плакат с «балериной Фатимой». Министр культуры Оливер Дауден посчитал содержание рекламы «грубым», так как из неё следовало, что танцорам придётся менять профессию из-за пандемии, напоминает The Daily Telegraph.