 

Глава Минздрава Мурашко раскрыл, когда Россия победит коронавирусную пандемию

30.01.2021, 12:12, Разное
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко раскрыл, когда РФ победит коронавирусную пандемию. Это, предположительно, произойдёт весной.
Итак, глава Минздрава подчеркнул, что ощутимый спад заболеваемости инфекцией SARS-CoV-2 наступит уже через несколько месяцев. Непростыми для россиян станут февраль и март, а далее COVID-19 просто начнёт отступать. Мурашко также отметил, что за 6 месяцев 2021 года запланировано сделать вакцинацию около 60% россиян.

Чиновник подытожил, что сейчас очень важно соблюдать элементарные меры собственной безопасности. Необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и не забывать о социальном дистанцировании, так как риск заражения остаётся всё ещё очень высоким, передаёт Инфореактор.



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