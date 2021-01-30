 

Бузова не сдержала слез, рассказывая о расставании с Манукяном

30.01.2021, 12:12, Разное
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Ведущая и певица Ольга Бузова не сдержала слез, когда рассказывала Ивану Урганту о расставании с блогером Давидом Манукяном. Артистку пригласили на программу «Вечерний Ургант», которая вышла в эфир «Первого канала» 29 января.
Зрители отметили, что в студии Ольга Бузова появилась без настроения, на звезде проекта «Дом-2» буквально не было лица. Для съемок программы артистка надела строгий черный костюм, а волосы собрала в пучок. Образ теледивы дополнил макияж в нюдовых тонах.

Ургант решил начать разговор с Ольгой Бузовой с самой актуальной темы. Он стал задавать артистке вопросы по поводу ее расставания с Давидом Манукяном. Певица призналась, что пока не готова публично обсуждать данную ситуацию. Свое состояние Бузова описала строчкой из известной песни Аллы Пугачевой «Сильная женщина».

Иван Ургант, в свою очередь, решил поддержать Бузову и немного пошутить. Ведущий понял, что она является «сильной женщиной», но спросил, адресует ли знаменитость проклятия Манукяну. По словам певицы, решение о расставании с рэп-исполнителем было полностью взвешенным. Таким образом, она дала понять, что вероятность примирения с блогером является очень маленькой.



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