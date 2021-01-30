Абрикосов высмеял Солнцева за причисление себя к «золотому составу» шоу «Дома-2»

30.01.2021, 12:12, Разное

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Май Абрикосов высмеял Рустама Солнцева за то, что тот причисляет себя к «золотому составу» проекта «Дом-2». Он ответил на оскорбления шоумена в прессе.

Абрикосова возмущает, что Солнцев жалуется на невыплаченную за два месяца зарплату на проекте «Дом-2». Экс-участник телестройки предположил, что оппонент пойдет на митинг, если ему задержат пенсию. Абрикосов ответил на обвинение по поводу больших глаз, заявив, что никогда раньше не видел таких людей, как Рустам Солнцев.

По словам экс-участника «Дома-2», шоумен до сих пор помнит баню, в которой они были вместе. Роман Тертишный выразил благодарность бывшему коллеге по скандальному проекту за то, что сейчас в его адрес не льются обвинения в домогательстве, как это сейчас модно.

Май Абрикосов в последнее время живет в деревне и занимается хозяйством. Он посоветовал Солнцеву также подумать о переезде из Москвы в более спокойное место. Российская столица, по его словам, является быстрой по ритму жизни. К тому же в сельской местности жить более экономичнее, поэтому есть возможность рассчитаться с долгами.

Абрикосов призвал быть реалистами и понимать, что Солнцева никто никогда не позовет на должность ведущего. Он призвал шоумена перестать унижаться и выбивать себе работу на ТВ.

Источник: www.instagram.com