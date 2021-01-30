 

Абрикосов высмеял Солнцева за причисление себя к «золотому составу» шоу «Дома-2»

30.01.2021, 12:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Май Абрикосов высмеял Рустама Солнцева за то, что тот причисляет себя к «золотому составу» проекта «Дом-2». Он ответил на оскорбления шоумена в прессе.
Абрикосова возмущает, что Солнцев жалуется на невыплаченную за два месяца зарплату на проекте «Дом-2». Экс-участник телестройки предположил, что оппонент пойдет на митинг, если ему задержат пенсию. Абрикосов ответил на обвинение по поводу больших глаз, заявив, что никогда раньше не видел таких людей, как Рустам Солнцев.

По словам экс-участника «Дома-2», шоумен до сих пор помнит баню, в которой они были вместе. Роман Тертишный выразил благодарность бывшему коллеге по скандальному проекту за то, что сейчас в его адрес не льются обвинения в домогательстве, как это сейчас модно.

Май Абрикосов в последнее время живет в деревне и занимается хозяйством. Он посоветовал Солнцеву также подумать о переезде из Москвы в более спокойное место. Российская столица, по его словам, является быстрой по ритму жизни. К тому же в сельской местности жить более экономичнее, поэтому есть возможность рассчитаться с долгами.

Абрикосов призвал быть реалистами и понимать, что Солнцева никто никогда не позовет на должность ведущего. Он призвал шоумена перестать унижаться и выбивать себе работу на ТВ.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Личное: Двойные стандарты курицы

15.10 / Мнение: О сенсационном втором отравлении Навального

12.11 / Брак с Собчак стал причиной остановки карьеры Максима Виторгана

30.10 / Губернатор Курганской области обсудил с военными медиками борьбу с COVID-19

01.08 / Ученые нашли в созвездии Геркулеса “новорожденную” первичную галактику

09.12 / Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека

30.12 / Чем ответить рецидивирующему циститу

11.10 / Мнение: Украина стала биологическим полигоном США

30.08 / ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко

06.07 / Эвелина Бледанс просит внуков у старшего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска