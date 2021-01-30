 

Людмила Путина потребовала половину дворца в Геленджике

30.01.2021, 11:51, Разное
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Бывшая жена президента России заявила журналистам о намерении добиваться своей доли в усадьбе, расследование о которой недавно было опубликовано на youtube-канале Алексея Навального. Путина считает имущество совместно нажитым и собирается добиваться справедливости в суде.

«Всё должно быть в рамках закона. А закон говорит о том, что жене при разводе достаётся половина дворца мужа», — сказала Путина журналистам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал пояснять, как отреагировал Владимир Путин на заявление бывшей жены: «Ни о какой жене Путина мне ничего не известно. Сейчас президент разведён, да и вообще я не лезу в чужую жизнь и вам не советую. Одно можно сказать точно: поскольку у Путина никакого дворца нет, то никакая половина ей не светит», — сказал Песков.

В настоящее время адвокаты Людмилы Путиной готовят исковое заявление о разделе имущества. Однако эксперты говорят — перспектив у этого дела мало, так как нет официального подтверждения, что президент владеет дворцом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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