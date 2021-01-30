Мнение: Сброс

30.01.2021, 11:42, Разное

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Государственный пенсионный фонд Норвегии продал весь имеющийся у него пакет акций нефтедобывающих и нефтеразведывательных компаний.

Задача пенсионного фонда – как минимум сохранить деньги пенсионеров. Это означает, что доходность инвестиций фонда должна быть выше инфляции. Это всё известно и понятно, нет смысла углубляться в тему. Более интересно то, что норвеги приняли решение "сбросить" нефтяные бумаги.

Буквально на днях кронпринц Саудовской Аравии (а в связи с неважным здоровьем короля – реальный руководитель этой страны) Мохаммед бин Сальман заявил, что к 30 году Королевство должно прийти к принципиально новому энергобалансу, половина которого должен составлять газ, вторую половину – возобновляемые источники энергии. Смысл заявления тоже однозначен: Саудовская Аравия отдает себе отчет в том, что крупнейшие энергорынки буквально через 30 лет (а это очень недолго) перестанут потреблять в качестве топлива углеродсодержащие полезные ископаемые (конечно, нефтехимия и газохимия останутся, а потому о полном прекращении добычи нефти речь не идет). Поэтому отказ от потребления нефти внутри страны означает переброску всех ее объемов на экспорт. Саудовская Аравия больше не рассчитывает на высокие цены на нефть, а потому будет добирать выпадающие доходы объемом экспорта.

Логично, что в долгосрочной перспективе аналитики норвежского фонда ожидают стагнацию и падение капитализации нефтяных компаний. А значит – уже сейчас освобождаются от перспективно убыточных активов и ищут новые.

Для России это все, конечно, неактуально. Ни о каком будущем наши нувориши не задумываются, а ресурсы страны концентрируют не в прорывных проектах, а в помощи криминальным режимам и закапывают в дворцы с шестами для шлюх. И сохранность денег пенсионеров для них не есть задача, напротив: эти деньги в том числе являются источником их баснословных трат в никуда. Так что всё это не про нас. После того, как это отребье сбежит, страна останется и без нефти, и без денег. Но со дворцами и плесенью.

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