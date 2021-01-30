Роскомнадзор вызвал представителей TikTok и Telegram из-за акций в поддержку Навального

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30.01.2021, 11:34, Новости дня
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Роскомнадзор вызвал к себе руководителей социальных сетей TikTok, Facebook, Telegram и “ВКонтакте” для разъяснения ответственности платформ за неудаление призывов к участию в массовых акциях. Об этом 29 января говорится на сайте ведомства.

“Согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.”, – подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве заявили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

20 января в Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и “ВКонтакте” несовершеннолетних призывают к участию в протестных массовых мероприятиях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые были назначены на 23 января. В ведомстве потребовали “принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации”. 

Накануне митингов в TikTok школьники также запустили флешмоб, где снимали со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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