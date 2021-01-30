 

Главред российского издания, которого пустили во дворец Путина, связан с администрацией президента РФ – The Insider

30.01.2021, 11:34, Новости дня
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Главный редактор и совладелец российского издания Mash Максим Иксанов, который сделал репортаж из так называемого дворца российского президента Владимира Путина, живет в доме, принадлежащем Управлению делами президента РФ. Об этом 29 января сообщило The Insider.

Как выяснило издание The Insider, дом Иксанова расположен в Москве на улице Трехгорный Вал. Среди известных жителей дома — вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев, семья экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова и сыновья российского премьера Михаила Мишустина.

138-метровая квартира оформлена на отца главы Mash Тахира Иксанова – экс-директора Большого театра.

Также Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве из администрации президента РФ, сообщает издание, ссылаясь на данные утечки цифровых пропусков, внедренных из-за пандемии.

Иксанов вошел в число учредителей издания Mash в 2019 году. До этого он работал преимущественно в государственных российских СМИ: на телеканалах “Россия”, НТВ и “Москва 24”.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки” о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

29 января журналисты Telegram-канала Mash выпустили видео из якобы дворца Путина. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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