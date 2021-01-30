 

Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером во Внуково

30.01.2021, 11:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиационных службах.

Источник сообщил, что накануне около 23.00 мск «при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», передает ТАСС.

На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее пилота ослепили лазером при посадке в Пулково. Напомним, в 2011 году правоохранители задержали молодого человека 1987 года рождения за ослепление пилотов самолетов лазерной указкой в аэропорту Внуково.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Заподозренный в сговоре с Добровинским адвокат вернулся к работе на Ефремова

07.11 / Меркель, Джонсон и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах

30.09 / Дуров представил новую функцию Telegram

11.12 / Азербайджанцам запретили въезд в Россию за несанкционированную акцию в Петербурге

01.10 / Азербайджан заявил об артударах по армянским позициям

22.07 / В ОП объяснили необходимость приравнять отчуждение российских земель к экстремизму

15.10 / В пробах воды с Камчатки не обнаружили превышения норм гептила

28.06 / Американские истребители в 10-й раз с начала года перехватили российские самолеты возле Аляски

10.12 / Палата представителей США продлила финансирование правительства

29.12 / Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска