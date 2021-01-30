Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером во Внуково

30.01.2021, 11:30, Новости дня

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Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиационных службах.

Источник сообщил, что накануне около 23.00 мск «при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», передает ТАСС.

На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее пилота ослепили лазером при посадке в Пулково. Напомним, в 2011 году правоохранители задержали молодого человека 1987 года рождения за ослепление пилотов самолетов лазерной указкой в аэропорту Внуково.