 

Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией

30.01.2021, 11:30, Новости дня
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В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, сообщил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь».

«У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости».

Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3).

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как РФ представляет угрозу по многим направлениям.

Накануне президент РФ подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок.



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