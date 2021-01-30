В Азербайджане объявили о начале работы Российско-турецкого мониторингового центра

30.01.2021, 11:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте, сообщил начальник пресс-службы Минобороны страны полковник Вагиф Даргяхлы.

Даргяхлы заявил, что «созданный исходя из соответствующего пункта трехстороннего заявления президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении, турецко-российский мониторинговый центр начинает свою деятельность с сегодняшнего дня», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «турецкие и российские военнослужащие, привлеченные к работе в центре, находятся в Азербайджане».

Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Затем по итогам переговоров в Кремле российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.