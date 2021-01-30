Euronews – на фестивале в Зальцбурге состоялась премьера неизвестной пьесы Моцарта

30.01.2021, 11:24, Новости дня

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Музыкальная сенсация на «Неделе Моцарта» в Зальцбурге: к 265-летию со дня рождения великого австрийца была приурочена мировая премьера его неизвестного ранее произведения. По мнению художественного руководителя Роландо Вильясона, который на открытии фестиваля поздравил весь мир с найденной новой пьесой юного Моцарта, эта музыка служит опорой в трудные времена и всегда «выводит к свету», передаёт Euronews.

РОЛАНДО ВИЛЬЯСОН, художественный руководитель фестиваля: Какой необыкновенный момент мы переживаем! Совершенно новая пьеса Вольфганга Амадея Моцарта!

РОЛАНДО ВИЛЬЯСОН: Так удивительно видеть партитуру, слышать музыку, до сих пор никогда не слышанную!

94 секунды неизвестного Моцарта исполнил корейский виртуоз Чо Сон Чжин. В Зальцбурге, таким образом, состоялась мировая премьера.

Наш корреспондент смогла увидеть оригинал партитуры. Она написана примерно в 1773 году, нотный лист был куплен у частного коллекционера.

УЛЬРИХ ЛЯЙЗИНГЕР, директор по исследованиям Фонда Моцарта: Интересно, что почерк здесь довольно необычный для Моцарта. Да, конечно, его рука видна. Но видно и то, что партитуру записывали очень-очень быстро. Видите, перед нами — не нотная бумага, а обычный лист, на котором Моцарт начертил нотный стан.

Специалисты считают, что Моцарт написал это танцевальное «Аллегро», когда ему было 17 лет — либо ещё в Италии, либо сразу по возвращении в Зальцбург.

ЧО СОН ЧЖИН, пианист: Я нахожу эту музыку очень радостной, восхитительной, шаловливой. Вы определённо чувствуете, что это написано Моцартом, молодым Моцартом. Вам передаётся чистая эмоция. Это как прыжок — и вдруг такой лиричный переход. Этот контраст мне очень нравится.

Моцарт заявил о себе очень рано. Его редкий дар в полной мере отражён в концертной арии Va, dal furor portata — мальчик написал её в девять лет.

РОЛАНДО ВИЛЬЯСОН: Вы видите юношу, полного юности, амбиций, энергии! Вы как будто слышите: «Посмотрите, что я только что сделал!»

КЕРИ-ЛИНН УИЛСОН, дирижёр из Канады: Это драматическая пьеса о ярости, его ярости. Внутри Моцарта бурлило что-то, предвещавшее «Дон Жуана» и весь ряд его великих драматических работ.

РОЛАНДО ВИЛЬЯСОН: Моцарт берёт нас за руку и проводит через трудные времена. Но он всегда выводит нас к свету.

Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.