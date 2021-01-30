 

Berlingske – в одиночку Дании не отбиться от «военной сверхдержавы» России

30.01.2021, 11:24, Новости дня
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России удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы, и это не может не вызывать опасения, считает бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Как пишет он в статье для Berlingske, Дания должна на постоянной основе сотрудничать с другими европейскими странами и Североатлантическим альянсом, чтобы «агрессор лишний раз задумался, прежде чем напасть».


Reuters

Все 20 с лишним лет, что Путин руководит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы, и во многом ей это удалось. Как считает бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен, у неё есть слабые места, но они компенсируются мощью в других областях. 

Как отмечает экс-дипломат в статье для Berlingske, её военно-морские силы не подходят для крупных операций в мировом океане, но зато подводные лодки современны и мощны. Военно-воздушные силы тоже были модернизированы, не в последнюю очередь противовоздушная оборона. В ближнем зарубежье они теперь могут огрызаться и провоцировать, что чувствуется на Готланде и Борнхольме. Эти два острова очень важны, чтобы контролировать доступ в Балтийское море и к большим российским базам в Калининграде и Санкт-Петербурге.

А на суше, пишет Эллеманн-Йенсен, у РФ есть обновлённая и хорошо обученная армия, которая смогла «по большому счёту без единого выстрела завоевать Крым»*. Кроме того, не стоит забывать, что по количеству боеголовок РФ по-прежнему остаётся крупнейшей ядерной державой в мире. 

Дания в ответ на наращивание вооружений в РФ хоть и усилила оборону, но всё равно отстаёт от всех остальных в регионе, поэтому, уверен экс-дипломат, его стране необходимо на постоянной основе сотрудничать с другими европейскими странами и Североатлантическим альянсом.

«Мы должны идти нелёгким путём баланса между диалогом и защитой собственных ценностей. И обеспечить себе достаточную оборону, чтобы агрессор лишний раз задумался, прежде чем напасть», — заключает Уффе Эллеманн-Йенсен.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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