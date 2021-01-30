CGTN – запрет на одноразовые соломинки и пакеты — Китай объявил войну пластику

30.01.2021, 11:24, Новости дня

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В Китае вступает в силу самый строгий запрет на использование одноразовых товаров из пластика, передаёт CGTN. Как напоминает издание, долгое время страна была крупнейшим производителем и потребителем пластика в мире, однако новый амбициозный план властей должен существенно сократить его использование к 2025 году.

В Китае исчезают одноразовые пластиковые соломинки по мере того, как в силу вступает первый этап самого строгого запрета на использование пластика. Прочные, лёгкие и универсальные — товары из пластика производятся десятилетиями, однако большинство из них выбрасывается после единственного использования. При этом загрязнение пластиком стало одной из самых насущных мировых экологических проблем.

Китай — крупнейший в мире производитель и потребитель пластика. В 2019 году в стране было произведено 80 миллионов тонн товаров из пластика. Однако недостаточность переработки и повторного использования оставалась постоянной головной болью. По данным исследований, с 1950-го по 2015 год в мире было произведено 8,3 миллиардов тонн пластика, что послужило причиной возникновения 6,3 миллиардов тонн пластиковых отходов. 79% этих отходов было выброшено, 12% сожжено и всего 9% отдано в переработку. Если эта тенденция продолжится, к 2050 году в окружающей среде окажется 12 миллиардов тонн пластиковых отходов, которые могут оставаться там, не разлагаясь, в течение сотен лет. Они уже составляют 80% всех океанских отходов в китайских территориальных водах. Пластиковые отходы легко могут проникать в экосистемы и пищевые цепочки — включая наши собственные — в форме частиц микропластика.

Исследования показывают, что в среднем люди поглощают пять грамм пластика в неделю — приблизительный эквивалент веса кредитной карты. В 2008 году Китай запретил розничным магазинам бесплатно раздавать пластиковые пакеты, в результате чего их использование в супермаркетах и торговых центрах в последующие годы сократилось более чем на две трети. Введённый в Китае в 2017 году запрет на импорт мусора предотвратил приток в страну иностранных отходов, включая пластиковые. До этого Китай импортировал половину пластиковых отходов всего мира.

Тем не менее стремительная экспансия индустрии экспресс-доставки еды повлекла за собой новые вызовы. В 2018 году китайская индустрия доставки обработала более 50 миллиардов заказов. В итоге длина использованной упаковочной ленты из пластика составила 39,8 миллиардов м — количество, достаточное для того, чтобы обогнуть Землю около тысячи раз. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 индустрия доставки на дом в стране, по оценкам, получила более 17 миллиардов заказов. А использованными для этих нужд в течение одного дня одноразовыми пластиковыми пакетами можно было покрыть по меньшей мере 390 футбольных полей.

В январе 2020 года Китай опубликовал новый амбициозный план, включавший пошаговые сроки запрета или значительного сокращения использования пластика в течение следующих пяти лет. К примеру, к концу 2022 года в крупных провинциях и городах будет запрещено использование неразлагаемой пластиковой упаковки и тканных одноразовых пластиковых пакетов в службах почтовой и экспресс-доставки. К концу 2025 года это коснётся также торговых компаний по всей стране. Использование неразлагаемой упаковочной ленты также будет запрещено.

Новый план также накладывает ограничения на использование других одноразовых неразлагаемых пластиковых товаров, в том числе столовых приборов для продажи еды навынос. Ожидается, что к 2025 году Китай сможет эффективно контролировать пластиковое загрязнение, существенно сократить количество пластиковых отходов на свалках в крупнейших городах, установить систему полного управления пластиком и добиться прогресса в производстве альтернативной продукции.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.