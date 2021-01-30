 

Подруга Началовой показала «страшные кадры» с похорон для фильма о певице

30.01.2021, 11:18, Разное
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Подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала «страшные кадры» с ее похорон. Она опубликовала ролик в социальной сети Instagram, который также можно видеть в фильме об артистке. Анна Исаева заранее извинилась перед пользователями за негатив.
На этой неделе на «Первом канале» состоялась премьера фильма, посвященного 40-летию Юлии Началовой. Она скончалась в марте 2019 года в одной из столичных клиник. Бывший пресс-секретарь и подруга исполнительницы Анна Исаева выразила благодарность создателям кинокартины. По ее словам, фильм превзошел все ее ожидания, поскольку получился поучительным, правдивым и искренним.

В Instagram подруга Началовой опубликовала видео с похорон певицы на Троекуровском кладбище. Эти кадры Анна Исаева назвала «страшными», но призналась, что они часть судьбы артистки. К смерти Юлии Началовой никто не остался равнодушным. Исаева извинилась за пост такого характера, но не прокомментировать выход фильма она не могла.

В фильме рассказывалось о начале творческого пути Юлии Началовой, об отношениях с мужьями и последним возлюбленным Александром Фроловым, который бросил артистку ради ее подруги. Особенно трогательными получились кадры, когда интервью дает дочь певицы Вера Алдонина. Девочка рассказала, что пережила, когда узнала о кончине матери.



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