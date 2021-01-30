 

«Ты моя мания» Тарасов и Костенко отметили третью годовщину со дня венчания и свадьбы

30.01.2021, 11:18, Разное
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Футболист Дмитрий Тарасов трогательно поздравил свою супругу Анастасию Костенко с третьей годовщиной со дня венчания и свадьбы. В описании к публикации экс-супруг Ольги Бузовой привел слова песни о любви.
Спортсмен опубликовал красивый снимок с Анастасией Костенко и двумя детьми. Тарасов подписал пост ярким четверостишьем из песни JONY и HammAli & Navai. Футболист назвал жену «манией». Пара состоит в официальном браке три года. На момент росписи и венчания с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко находилась уже в положении. Сначала в звездной семье появилась на свет дочь Милана, а через полтора года модель подарила супругу еще одну наследницу Еву.

Анастасия Костенко также приготовила праздничный подарок Тарасову. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram модель показала самые значимые моменты, произошедшие за три минувших года.

Напомним, что пара познакомилась в компании общих друзей четыре года назад. Костенко не раз признавалась, что изначально не поверила в серьезность намерений Дмитрия Тарасова, который был женат два раза. Однако спортсмен смог доказать, что испытывает искренние чувства к Костенко. Во время отдыха на Мальдивах футболист сделал возлюбленной предложение. Сейчас их семья считается одной из самых образцовых.



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