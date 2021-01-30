 

Кристина Асмус похвасталась пышной грудью в тесном топе

30.01.2021, 11:18, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус показала пышную грудь, надев тесный топ. Пикантным видео знаменитость поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Кристина Асмус по роду деятельности часто снимается в откровенных сценах и участвует в пикантных фотосессиях. Еще большая популярность к знаменитости пришла после премьеры фильма «Текст», где она предстала в постельной сцене. Оформив развод с Гариком Харламовым, Асмус стала публиковать еще больше пикантных фото.

Актриса показала себя поклонникам в ажурном белье черного цвета. Асмус поделилась роликом, на котором готовится к спектаклю. Тесный топ подчеркнул упругую грудь знаменитости, также многие обратили внимание на плоский живот артистки.

Не исключено, что Кристина Асмус решила обнародовать такой ролик, чтобы развеять слухи о своей беременности. СМИ начали публиковать эту информацию после того, как разглядели округлившийся живот в платье, которое было выбрано для красной дорожки премии «Золотой орел».



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